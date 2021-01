Il Borussia Dortmund è un trampolino di lancio per Haaland. Secondo il Corriere della Sera, l'attaccante norvegese è destinato a un grandissimo club: il Real Madrid è in prima fila, Barcellona e Juventus ci sono. Lui è pronto a tutto e anche i club spingono per il suo futuro. Anche la cifra è scritta: 75 milioni di euro, quelli della clausola.