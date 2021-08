Nonostante un mercato complicato per via della pandemia, la Juventus non sta perdendo di vista la situazione legata al futuro di, attaccante del Dortmund al quale i bianconeri avevano pensato prima dell'arrivo del Covid ma che con l'impennare del prezzo è diventato quasi irraggiungibile. Quasi, perché in casa bianconera c'è ancora qualcuno che crede che il dopo CR7 possa essere lui: Sport1 intanto fa sapere che la clausola di Haaland - che scatta nel 2022 - parte da 75 milioni ma può salire fino a 90 in base ad alcuni traguardi raggiunti.