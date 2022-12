Alf Inge, a France Football, ha parlato così di Erling Haaland, suo figlio: "Potrebbe essere che vada così. In Germania c'è stato due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere nel suo futuro. Stare tre anni in Premier League e poi andarsene in Italia, in Spagna o in Francia. Non c'è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità, perchè Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra". Un avviso ai naviganti, dunque. Il fatto di essere al City, dove sta frantumando ogni record di gol, non significa che in un futuro anche non troppo lontano Haaland non possa ritrovarsi in Serie A o in Liga. Un messaggio che ovviamente non può che far piacere al Real Madrid, che ormai da anni sogna di mettere il norvegese al centro del suo attacco..."