Erling Haaland sta facendo impazzire l'Europa dopo un inizio di stagione da urlo con il suo RB Salisburgo. Nella serata di ieri ha segnato il suo quarto gol stagionale in Champions League, in casa del Liverpool, e le voci che lo accostano alla Juventus si fanno sempre più forti. Soprattutto dopo le parole del padre, Al-Inge, a ESPN: "Oggi Erling sta seguendo il modo in cui Ronaldo si nutre perché ha visto in quali condizioni di forma sia arrivato a 34 anni, ancora al top nelle prestazioni: Cristiano mostra il suo valore di fare le cose per bene. Mio figlio era rimasto molto colpito dall'aneddoto raccontato da Evra, quando andò a casa di Cristiano ai tempi del Manchester e a pranzo mangiarono soltano pesce e nient'altro".