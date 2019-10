Erling Haaland è il nuovo attaccante prodigio nel panorama internazionale, dopo un avvio di stagione da sogno con la maglia del suo RB Salisburgo. La Juventus, che da tempo lo segue da vicino, continua a puntarlo per il futuro nel reparto offensivo, ma dalla Spagna arriva la concorrenza del solito Real Madrid. Secondo quanto riportato da As, infatti, i Blancos vogliono assicurarsi il centravanti classe 2000 per provare a farne l'erede di Cristiano Ronaldo, punto di riferimento di Haaland. La Juventus, però, non molla.