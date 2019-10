Erling Haaland, attaccante dell'RB Salisburgo, continua a chiudere la porta in faccia alla Juventus. Il giovane centravanti, che tanto si è messo in mostra in questo avvio di stagione, ha rifilato un altro "no" ai bianconeri dopo quello rifilato a gennaio, come riporta Don Balon. Haaland infatti, ha in testa unicamente il Real Madrid e sta aspettando l'offerta dei blancos prima di salutare definitivamente il Salisburgo.