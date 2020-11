C’è stato un tempo in cui la Juventus era a tanto così da Erling Haaland. Adesso fa le fortune del Borussia Dortmund, club scelto dal giocatore e dal suo entourage per fare uno step intermedio, dove potesse brillare in prima persona per poi alzare ulteriormente l’asticella, puntando ad una squadra ancora più blasonata. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, non ci sono soltanto Juventus e Real Madrid su Haaland, ma anche il Liverpool di Jurgen Klopp, che starebbe cercando l’erede di Firmino.