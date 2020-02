7/3 - Erling #Haaland is the first player in the #Bundesliga history to score 7 goals in his first 3 appearances. He has scored with each of his first 7 shots on target. Haalelujah. @BlackYellow #BVBFCU pic.twitter.com/XCYuhZHqt2 — OptaFranz (@OptaFranz) February 1, 2020

sta stracciando tutti i record di precocità, ma non solo. Appena trasferitosi al Borussia Dortmund, che ha sfruttato una clausola di 20 milioni sul suo contratto al Red Bull Salisburgo,sta facendo registrare cifre impressionanti anche in Bundesliga. In meno di 200' in campo, ha già segnato sette reti: tre all'esordio in 35', due alla seconda nello stesso tempo, altri due oggi,, questa volta all'Union Berlino. Haaland è il primo giocatore a segnare così tanto in così poco tempo in Germania, come riporta Opta, ed è significativo come i suoi unici sette tiri in campionato siano coincisi con altrettanti gol. Prodigioso.