Erling Braut Håland è uno dei calciatori più interessanti d'Europa. Diciannove anni e già 28 gol segnati in stagione con la maglia del Salisburgo che ha già messo in preventivo l'assalto di tante big europee la prossima estate. Tra i club interessati c'è anche il Lipsia che ha la stessa proprietà del Salisburgo e l'allenatore del club tedesco Nagelsman ha svelato l'incontro con l'attaccante classe 2000: "Ho incontrato Haaland e ho provato a spiegargli la mia idea di calcio - le parole del tecnico in conferenza stampa -.E' stata una bella conversazione, ma non c'è urgenza di acquistarlo. Non abbiamo niente da annunciare, guardiamo sempre alle opportunità che offre il mercato". La Juve è avvisata.