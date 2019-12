Il Milan cerca un attaccante sul mercato di gennaio. I dirigenti rossoneri stanno ancora aspettando una risposta da Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne svedese, secondo Tuttosport, è stato richiesto da Carlo Ancelotti, pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Everton. In alternativa, come si legge sul Corriere dello Sport, il Milan ha effettuato un sondaggio per un altro centravanti scandinavo (molto più giovane) gestito dall'agente Mino Raiola: Haaland. Il norvegese classe 2000 del Salisburgo è già nel mirino di diversi altri club come Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Juventus e Napoli. Proprio i bianconeri, per il CorSport, avrebbero offerto un contratto da 5.5 milioni a stagione.