La Juve vorrebbe chiudere il prima possibile per anticipare la fitta concorrenza europea, formata da Manchester United, Borussia Dortmund, Lipsia e anche dalle italiane Napoli e Milan. Ma c’è un altro fattore che impone un’accelerata: entro il prossimo mese di gennaio è possibile prelevare l’attaccante dal Salisburgo per 30 milioni di euro grazie a una clausola rescissoria, non attiva da giugno in avanti, quando cioè il costo dell’affare potrebbe superare anche i 100 milioni. Come racconta il Corriere dello Sport, non è detto che poi Haaland verrebbe subito integrato in rosa. Anzi: il giocatore potrebbe essere lasciato in prestito al Salisburgo o altrove per almeno una stagione.