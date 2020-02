Erling Braut Haaland è la vera e propria sorpresa di questa stagione. Il ragazzone norvegese ha stupito tutti al Salisburgo, e da gennaio sta facendo ancora meglio, se possibile, al Borussia Dortmund. Martedì ha steso il PSG con una doppietta, arrivando a 10 gol in Champions League. All’esordio assoluto nella competizione.



RIMPIANTO... - Nell’ultima finestra di mercato invernale la Juve poteva prenderlo, ci è andata vicina. Paratici era pronto all’investimento, ma alla fine ha preferito puntare su Dejan Kulusevski, prelevandolo dal Parma. Lo stesso Haaland, consigliato dal padre Alf Inge, ex calciatore in Premier, alla fine ha scelto il Dortmund per fare uno step intermedio nel suo percorso di crescita. Il club tedesco, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha dovuto però fare diverse concessioni: 4 milioni netti di ingaggio al ragazzo fino al 2024, 10 milioni di euro di commissioni a Raiola, l’agente del giocatore, e un bonus di egual misura alla famiglia.



LA CLAUSOLA - Ma non tutto è perduto per la Juve: nel contratto firmato da Haaland col Borussia Dortmund è stata infatti inserita una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, attivabile dall’estate 2022, quando il norvegese avrà compiuto appena 22 anni. Una somma importante, ma per quello che sta esprimendo Haaland già bassa. Una via di fuga studiata da Raiola, che vuole far crescere Haaland e poi fargli spiccare il volo. Magari proprio alla Juve...