La Juve c'è, Haaland pure. Il matrimonio s'ha da fare? Sì, ma con i suoi tempi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Fabio Paratici e i suoi uomini sono informati, gli ottimi rapporti con Raiola fanno il resto, il ragazzo scatenerà l'asta del futuro e ha una clausola proprio nel 2022. Una situazione da tenere d'occhio, come ribadito recentemente anche da Raiola stesso: "​Non parla italiano? Ancora no... Come ancora no? Non si sa mai. L'Italia è un bel paese che fa bene ai grandi calciatori. Un passaggio in Italia non è da escludere", le parole del potentissimo agente sulla stella del Dortmund. Che ha più gol che presenze col club tedesco un anno dopo il suo arrivo...