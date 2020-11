Oggi Erling Haaland è l'uomo copertina della Champions League dove sta trascinando il Borussia Dortmund un gol dopo l'altro, ma anni fa l'attaccante norvegese è stato tentato dalla Juventus. Il giocatore poi ha scelto un altro percorso, ma i bianconeri non hanno mai mollato la presa su uno dei principali talenti in circolazione. In questi mesi si è parlato molto di una clausola rescissoria che scatterebbe dalla prossima estate, ma in realtà sul contratto di Haaland non c'è nessun tipo di clauola. E se la Juve lo vuole dovrà pagarlo a peso d'oro.