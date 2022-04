Gianluca Di Marzio, su WilliamHillNews.it, riporta così un retroscena su Haaland-Juve: "Anno 2017, Federico Cherubini – all’epoca l’uomo dei giovani per il club bianconero – resta estasiato da alcuni video di quel ragazzino che ai tempi gioca nel Molde. La macchina Juve si mette in moto e Haaland viene prima invitato a visitare le strutture di Vinovo e poi ospitato allo Stadium per assistere, con tanto di cappellino bianconero in testa, dagli spalti alla sfida contro l’Inter. Era il 9 dicembre 2017. Haaland e la sua famiglia si convincono che l’occasione Juventus è quella giusta per crescere insieme, allenandosi con la Prima squadra e giocando inizialmente con l’U23. Unica cosa: chiedono di rimandare il trasferimento a giugno. In sei mesi però tutto cambia. La Juventus in quel preciso momento storico rivolge tutte le attenzioni, economiche e non solo, all’operazione Cristiano Ronaldo – che si concretizza nell’estate del 2018 – e decide di non dare il via libera a un esborso importante".