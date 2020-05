"Me lo avrebbero fatto giocare in Under 23" ha detto Mino Raiola riferendosi al motivo per il quale Erling Haaland non è andato alla Juventus. Probabilmente no. Anzi, sicuramente. Frase estremizzata alla massima potenza per intendere - probabilmente - che in Italia si dà poco spazio ai giovani. Vecchia storia.- Il motivo è che la società non è mai stata convintissima di affondare il colpo per l'attaccante norvegese che a gennaio si è trasferito al Borussia Dortmund. L'ha trattato, sì, ma mai dando l'impressione di volerlo prendere veramente. L'aspetto tecnico non c'entra, difficile discutere un bomber che segna sempre e comunque. QUI ), in realtà è stato applicato già da gennaio.- Il mancato affondo per Haaland è un segnale, che insieme alla preferenza per Kulusevski rispetto ad Eriksen fanno due.. E così sarà anche nel prossimo mercato. L'obiettivo è quello di evitare nuovi casi alla Rabiot (7 milioni netti di stipendio) e avere un occhio di riguardo per il bilancio. Haaland avrebbe sfondato il tetto del salary cap deciso dalla società, per questo la Juve si è fermata solo alla fase preliminare.