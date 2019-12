Erling Braut Haaland è l'obiettivo dell'inverno. Il centravanti del Salisburgo, infatti, è entrato di diritto tra le priorità della Juventus che lo segue da diverso tempo e che pensa possa essere arrivato il momento giusto per chiudere. Accostato a tanti top club d'Europa, è però più vicino ai bianconeri, da qualche giorno in pole per lui. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la volontà è quella di chiudere a gennaio, versando 30 milioni di euro per il suo cartellino. Un'opzione, poi, lo vede ancora a Salisburgo per sei mesi, in prestito fino a giugno.