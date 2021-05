La saga continúa pic.twitter.com/VrJnPJpPgx — Diario AS (@diarioas) May 20, 2021

Così il quotidiano spagnolo As rilancia, attraverso un tweet, la sfida generazionale tra, immortalati in una posa del tutto simile. Si è parlato a lungo nel corso di questa stagione di come l’attaccante norvegese, assieme a Mbappé, abbiano ereditato le parti dell’immenso duello tra CR7 e Messi. Forse per il passaggio definitivo del testimone, in termini anche di vittorie di trofei importanti, bisognerà attendere ancora qualche tempo: la Pulce ha raggiunto nuovamente i 30 gol in campionato, ieri Ronaldo ha sollevato un altro trofeo, la Coppa Italia. And counting…