Erling Haaland l'ha ammesso, in passato ha detto no alla Juventus. Era il 2018 quando l'attaccante allora al Molde era entrato nel mirino dei bianconeri, che aveva anticipato la concorrenza per questo gioiellino. Tutto fatto, o quasi. Perché è stato proprio Haaland a preferire il Salisburgo respingendo la Juventus. Il motivo, l'ha spiegato lo stesso giocatore oggi al Borussia Dortmund, era la possibilità di avere più continuità al Salisburgo; per la Juve era troppo presto.