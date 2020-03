Erling Braut Haaland è senza dubbio la stella dell'anno. Esploso in questa stagione, dopo una lunga corte dei maggiori club in Europa (tra cui la Juve che lo seguiva da due anni), ha scelto il Borussia Dortmund per crescere. Una tappa nella carriera di un futuro campione, che potrebbe non includere l'Italia. Oggi, in un’intervista ad As, il padre del classe 2000 ha infatti aperto al Real Madrid: “Sono orgoglioso di quanto sta facendo e sono felice di come sta andando al Borussia Dortmund. La cosa più importante per me è che stia crescendo. Il Dortmund ci ha detto che gli serviva qualcuno come lui, ed è ora in un club che lotta per la Bundesliga e che sta crescendo nelle competizioni europee”.



SQUADRE - “Eravamo accostati a più di 100 squadra, ma è vero che la Liga è un ottimo campionato per mio figlio, con grandi squadre. Non se giocherà là. Quello che deve accadere, accadrà. Odegaard (di proprietà del Real Madrid, ndr)? Mio figlio ama giocare con Martin, è un grande calciatore. Loro si capiscono subito in campo”.