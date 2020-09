Haaland e il Dortmund: è stata subito una storia d'amore. A Soccerbible, il norvegese però ha confessato una curiosità: "Se non fossi riuscito nello sport, avrei fatto il rapper. Devo essere sincero: spero, un giorno, di avere una canzone tra le hit del momento in Norvegia".



LA SCELTA - "Credo che io e mio padre, oltre alle persone intorno a me, abbiamo lavorato bene nella scelta del nuovo club. I dirigenti hanno fatto sì che io volessi andare al Dortmund. Mi sono sentito nel posto giusto quasi dal primo secondo. Per questo di giorno in giorno è stato sempre più facile rendere, allenarsi, ed essere me stesso in fretta. Per me questo è importante".