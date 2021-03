2









E alla fine, anche il Manchester City ha mollato Haaland. Non per una questione di prezzo, bensì per un discorso di obiettivi: secondo quanto riportato da Gazzetta, Guardiola preferirebbe andare già in estate sul centravanti "da Champions", cioè Harry Kane. Per la Juventus è oggettivamente una buona notizia: per quanto sia ampia la concorrenza sul norvegese, i bianconeri possono continuare a sperare. E magari a puntare l'estate 2022 come data utile per strapparlo al Dortmund. LA CLAUSOLA - Sì, perché tutto si gioca attorno a quella cifra: 75 milioni di euro di clausola rescissoria, nulla d'irraggiungibile - si spera in un calcio rinnovato al termine della pandemia - per i bianconeri, che pure per Haaland potrebbero sacrificare qualche pedina importante. Per Gazzetta, alla Juve ci sono due scadenze importanti proprio in quell'estate: scadrà infatti il contratto di Cristiano Ronaldo e dovrà essere presa una decisione per Alvaro Morata. "Haalnd resta in cima ai pensieri bianconeri, con Raiola in regia. A quel prezzo la Juve può farcela, sempre che Haaland scelga i bianconeri".