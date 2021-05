Chirico: 'Juve-Milan, nessun promosso: Pirlo voto 0. E se Elkann non farà niente, è da 4 anche lui'

Chirico: 'Contro il Milan, la Juve ha perso la Champions e la dignità! Pirlo non ha scuse, umiliante'

Ordine a OR: 'Pirlo come Sarri, ha trovato una Juve che non vuole cambiare! Il futuro di Allegri e Ronaldo...'