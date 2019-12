E' stata la notizia del giorno anche perché è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il Borussia Dortmund ha acquistato Haaland dal Salisburgo per 20 milioni più svariate commissioni a famiglia ad agente Mino Raiola più un contratto fino al 2024 da 8 milioni di euro a stagione. Era l'obiettivo di mercato più suggestivo di questo gennaio ed i tedeschi lo hanno portato a casa, beffando, appunto, gli altri top club europei in fila per lui, Juve compresa.e che molti tifosi di Madama hanno ripreso su Twitter dove sta spopolando l'hashtag #Juvebeffata, tra sfottò degli avversari e risposte dei bianconeri...