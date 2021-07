Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, il Borussia Dortmund non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale per il suo fuoriclasse. Il club tedesco è a conoscenza dell'interesse del Chelsea nei confronti del calciatore classe 2000, ma la posizione dei gialloneri è chiara: se non arriva un'offerta clamorosa, di molto superiore ai 100 milioni di euro, l'attaccante norvegese rimarrà a Dortmund. Se non dovesse trasferirsi in questa sessione di mercato, ecco che inizierebbe la corsa per la prossima estate, con Haaland che potrà lasciare il club vista la clausola da 75 milioni di euro.