Erling Haaland e la Juventus si sono già sfiorati. Per davvero, perché emergono nuovi dettagli di un incontro che è stato più che ravvicinato. Praticamente diretto, in campo. Era la fine del 2017 quando l'attaccante che oggi incanta l'Europa è stato a Torino con i suoi agenti: incontro diretto con tutta la dirigenza della Juve, Paratici e Nedved presenti; poi visita alla Continassa per le strutture bianconere e anche un blitz allo Stadium per seguire un match dal vivo con tanto di cappellino del club.



IL PIANO - Come scrive calciomercato.com, insomma, gli uomini di Agnelli avevano iniziato a fare sul serio per un centravanti graditissimo. Un corteggiamento concreto quello della Juve ad Haaland che non andò a buon fine, all'epoca la stella norvegese era al Molde che chiedeva 4 milioni bonus compresi per acquistarlo. Niente di fatto, anche perché Erling non voleva prestiti successivi al Sassuolo o in altri club che lo avrebbero preso immediatamente dopo; così ha preferito il Salisburgo, poi destinazione Dortmund con Mino Raiola. Cosa accadrà per il futuro? La Juventus ancora oggi stravede per Haaland e lo considera un obiettivo per i prossimi anni, come tanti altri top club. Tutti in fila, dalla Spagna all'Inghilterra per regalarsi il gioiello classe 2000 del Borussia: ad oggi Haaland è esclusivamente concentrato sul percorso col Dortmund, non esclude di restare anche per la prossima stagione specialmente se il club dovesse già vendere Sancho. Ma la sua priorità per il futuro è la Premier League dove sogna di giocare da sempre, chi lo vorrà dovrà essere convincente. Il progetto e le prospettive di crescita prima di tutto, anche prima dell'ingaggio. La Juve è già avvisata...