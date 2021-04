Questa settimana Mino Raiola e Haaland senior sono volati a Barcellona per parlare col club blaugrana del centravanti del Borussia Dortmund. Ma il Barça non è certo l'unica società con cui l'entourage di Erling Haaland sta parlando! Come spiega il Mundo Deportivo, quello era solo uno dei tanti incontri nell'agenda di Raiola. Le prossime della lista sono alcune big inglesi. Il prezzo del norvegese è di 150 milioni di euro, altrimenti il Borussia lo potrebbe perdere l'anno prossimo con la clausola da 75 milioni.