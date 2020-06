sogna di giocare in Premier League. L'attaccante del Borussia Dortmund non ha come obiettivo né la Serie A, dopo essere stato trattato due volte della Juventus, né il Real Madrid, al quale era stato accostato nelle settimane scorse. L'attaccante è nato a Leeds e il suo sogno è quello di andare a giocare in Inghilterra. La Juve quindi potrebbe essere costretta a rinunciare per sempre alla possibilità di prendere Haaland, che per il suo futuro ha già le idee ben chiare.