Il mercato è alle porte ma già occupa gran parte delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani. Tuttosport si focalizza su tre giocatori in particolare: Haaland in orbita Juve, Ibrahimovic già ufficializzato al Milan e Vidal che l'Inter sta trattando per riportarlo in Italia. "Chi fa l'affare?" chiede il quotidiano, che continua: "Cifre, retroscena, personaggi e segreti delle trattative che stanno surriscaldando il mercato invernale". Spazio anche alla difesa bianconera, con un'idea: "Bonucci-De Ligt-Demiral. Caro Sarri, qui ci vuole un altro tridente".



"EGOLANDIA" - Il Corriere dello Sport apre con i faccioni di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic in prima pagina. Così il quotidiano annuncia il ritorno dello svedese al Milan: "Egolandia. La Serie A diventa il terreno di sfida per i due fenomeni. Cristiano che si considera il numero uno della storia, Zlatan che ama paragonarsi a un dio".