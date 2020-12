1









Erling Haaland è il nome nuovo del calcio mondiale. Un centravanti con una capacità realizzativa sopra ogni media pensabile per un ragazzo di 20 anni. Grande rimpianto di mercato della Juventus, che non è riuscita a prenderlo dal Salisburgo quando si potevano spendere cifre relativamente modiche per un campione del genere, e ora fa le fortune del Borussia Dortmund.



IL PREMIO - Haaland sta continuando a rompere record di gol e di precocità, e a suggellare il suo valore arriva oggi ufficialmente la consegna del Golden Boy 2020, messo in palio dal quotidiano Tuttosport a partire dal 2003 per premiare l'Under 21 migliore d'Europa. La prima edizione fu vinta da Van der Vaart, che a suo tempo fu molto vicino anche alla Juve, poi si sono succeduti nomi del calibro di Rooney e Messi. Ci sono stati anche juventini come Paul Pogba (2013) e futuri tali come Matthijs De Ligt (nel 2018, quando era all'Ajax). L'anno scorso è toccato a Joao Felix e oggi ecco Haaland.



GRAZIE MINO! - È stata una giuria rappresentativa della stampa sportiva europea (40 testate in totale, di cui 8 italiane) a premiare con percentuali bulgare l'attaccante norvegese, che a Tuttosport, tra le tante cose, ha dichiarato: "Dedico il trofeo alla mia famiglia in primis, ma soprattutto al mio agente Mino Raiola: è stato lui ad avvisarmi per primo con una telefonata che mi ha dato un'enorme felicità. Un mio grande sogno? Vincere la Champions League".



I GIUSTI MODELLI - Haaland ha avuto modo di parlare anche di un riferimento assoluto come Cristiano Ronaldo: "La mia media gol a partita nell'anno solare 2020 è più alta di quella di CR7 (1,05 contro 0,97, ndr)? L'obiettivo è fare sempre meglio, sono un lottatore che non si arrende mai. Ronaldo e Ibrahimovic sono due campionissimi, ero stregato quando li vedevo in tv. Sono stati gli idoli di tanti ragazzi tra cui il sottoscritto, esempi da imitare per la continuità che permette loro di rimanere ad altissimi livelli per così tanti anni".



C'È LA JUVE - Al momento Haaland è ai box per infortunio, e la sua assenza sta coincidendo con un periodo di flessione dei risultati per il Borussia, che peraltro ha appena esonerato l'allenatore Favre. Tornerà in campo dopo le feste. Nel frattempo, da registrare la presenza nella top 10 di quest'anno di Dejan Kulusevski, classificatosi 6°. Davanti a lui, al quinto posto, un obiettivo di mercato della Juve: Eduardo Camavinga.