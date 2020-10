Avrebbero potuto essere compagni di squadra e forse un giorno lo saranno. Ci sperano tutti i tifosi della Juve, per cui il colpo mancato è già un rimpianto. Sì, perché Erling Haaland è uno dei pezzi più pregiati del calcio europeo e il centravanti del futuro. Classe 2000 ha già dimostrato di saper fare gol a tutti e in tutti i modi. E anche stasera non si è smentito. Con la maglia della Norvegia ha trovato un'altra super serata, chiusa con una tripletta alla Romania. L'unico altro giocatore a riuscirci era stato Cristiano Ronaldo, con il suo Portogallo nel giugno 2019.