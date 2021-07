Erling, a Stadium Astro, ha allontanato le voci sul futuro lontano da Dortmund."È triste che se ne sia andato ma è così che va il calcio. Non sai mai quel che può succedere. Penso che ci siano molti altri giocatori con cui mi trovo bene e con cui possa andare persino meglio. Bisogna vedere con chi l'intesa sarà migliore", ha detto Haaland."Rose? Ci ho parlato. Lo conoscevo già da prima perchè è stato il mio tecnico al Salisburgo per gli ultimi sei mesi. È una bravissima persona e sto già pensando a come lavorerò insieme a lui".