4









E’ ripartito come se nulla fosse, con la forza di un ciclone. Erling Braut Haaland si è abbattuto contro il malcapitato Schalke 04 nella prima partita in Bundesliga dopo lo stop per il coronavirus. Una macchina da gol, capace di segnare 13 gol in 12 partite da quando, a gennaio, si è trasferito in Germania.





PRECOCE - E’ stata sua ieri la prima rete post Covid, quella che ha sbloccato la partita poi stravinta 4-0 dal Dortmund. In pochi mesi ha già centrato un record con i gialloneri. Con il gol contro lo Schalke, Haaland è arrivato a quota 41 centri in stagione, di cui 13 in 12 gare al Borussia: solo Klaus Matischek, nel 1965 con il Werner Brema, era riuscito ad arrivare a 13 reti in un numero inferiore di gare.





CHE NUMERI - Col Dortmund Haaland ha segnato al debutto in tutte le competizioni disputate: campionato, coppa di Germania e Champions. Nessuno, nella storia del club, c’era mai riuscito, così come è l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra (in realizzazioni) in sole 7 partite. È diventato inoltre anche il primo teenager della storia a segnare 10 gol in Champions in un'unica stagione e il secondo a segnare in Champions League con due maglie diverse (Salisburgo e Dortmund) eguagliando Mbappé (Monaco e Psg). Record su record.



IN FUTURO… - A gennaio Haaland ha scelto il Borussia Dortmund, nonostante l’interesse di Juve e Manchester United. Una scelta legata alla volontà di giocare, senza compromessi di utilizzo. Oggi Haaland incanta a Dortmund, ma per il futuro la Juve non ha smesso di farsi sentire con il procuratore (Mino Raiola) e anzi, continua a tenersi informata per gli anni a venire. Prezzo fissato: 75 milioni di euro per portarlo via, con il rischio che la cifra, a furia di prestazioni monstre, possa ulteriormente salire. Juve avvisata.