La Juventus lo ospitò per fargli provare l'ambiente bianconero, ma alla fine non affondò il colpo per lui e alla fine fu il Borussia Dortmund ad assicurarselo. Ma per Erling Haaland, promesso sposo del Manchester City, non c'è soltanto il rimpianto della Juve, bensi, secondo il Daily Mirror, anche del Manchester United che la prossima stagione si torverà il norvegese da avversario. Poco prima che firmasse con il Dortmund, infatti, i Red Devils provarono a rilanciare con il padre del giocatore con un'offerta monstre per un ragazzo così giovane dal punto di vista salariale, ma l'accordo con i gialloneri era già stato trovato e non ci fu un dietrofront.