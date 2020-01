Erling Braut Haaland, il centravanti che ha sconvolto l'Europa. Classe 2000 ha conquistato tutti con la maglia del Salisburgo e si è consacrato nelle prime due partite con il Borussia Dortmund: 5 gol in due partite, anzi in 59'. Così il neo acquisto, super colpo di un gennaio in cui l'avrebbe voluto anche la Juventus, si è presentato e ora è pronto a prendersi anche le copertine delle future sessioni di calciomercato. La Bild, oggi, ha rivelato quanto servirà per prenderlo. La clausola rescissoria, a partire dall’estate 2021, sarà di 75 milioni di euro.