In questi ultimi giorni il mondo del calcio è stato scosso da quello che potrebbe essere il trasferimento di Erling Haaland al Manchester City. Nei giorni precedenti infatti, i citizens avrebbero avanzato sensibilmente verso l'attaccante norvegese, portandosi quasi a compimento dell'intera operazione. Non sono dello stesso avviso in Spagna però, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l'entourage della stella del Dortmund avrebbe smentito queste voci, lasciando intendere che nulla è ancora stato stabilito sul suo futuro.