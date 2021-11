Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, il Borussia Dortmund sta per rinnovare il contratto di, prolungandolo di un anno: scadrà quindi il 30 giugno 2025. Particolarità: gli raddoppierà lo stipendio per convincerlo a rimanere al Signal Iduna Park., dunque secondo i colleghi di Sky potrebbe arrivare a guadagnarneall'anno. Tuttavia, il club tedesco non dovrebbe cambiare la clausola di rescissione dell'attaccante norvegese, che resterà quindi fissata a. Un costo del cartellino abbordabile per alcune delle big europee.