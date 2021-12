Il Manchester United del nuovo allenatore, Rangnick, fa all in su Erling Haaland. I Red Devils lo vogliono assolutamente, e sanno che dovranno sborsare parecchi soldi. Secondo SportBIld, al Borussia Dortmund potrebbero andare più diper il trasferimento, mentre le commissioni ammonterebbero a. Lo stipendio, invece, sarebbe di, con la garanzia di essere titolare per un certo numero di partite. Al momento Haaland ha una clausola da, ma potrebbe rinnovare il contratto e alzarla, o toglierla del tutto.