Erling Haaland non si ferma più. Anzi, ormai i suoi gol non fanno più notizia. L'ex bomber del Salisburgo ha avuto un impatto incredibile con la nuova maglia. L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund però non è ancora sazio e ha messo il proprio timbro sulla partita anche ieri sera.



Nel match degli ottavi di finale di Coppa di Germania contro il Werder Brema, Haaland è entrato dopo la ripresa e ha segnato al 67′. Gol stavolta inutile però per il Dortmund che è stato eliminato perdendo 3-2 in trasferta.