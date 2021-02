1









Erling Braut Haaland si racconta al sito della Uefa: ​"Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Champions League, e quando sono andato a Salisburgo, sapevo che se avessimo vinto il campionato ci saremmo qualificati direttamente in Champions League. Lo sapevo da molto tempo, e quando finalmente è successo mi sono detto: "Ok, questo sarà il mio anno" con il Salisburgo.



TRIPLETTA ALL'ESORDIO - L'intero club si stava preparando ed eravamo tutti concentrati al massimo per questo esordio in Champions League e io fremevo per l'attesa. Nei miei sogni naturalmente immaginavo di segnare al mio debutto. Immaginavo quanto sarebbe stato bello, e poi è andata così: 100 secondi e... gol! E lo stadio è esploso, quindi sì, è stato un debutto incredibile. Sono stati dei giorni incredibili. In quel momento pensavo 'Ok, non esulterò perché eventualmente sarebbe un'esultanza inutile'. Quindi stavo aspettando un cenno, e quando l'arbitro ha confermato il gol e la mia tripletta personale, ho pensato 'oh mio Dio, è un sogno!'.



MBAPPE' - Lui è un calciatore fantastico, uno dei migliori del mondo. Naturalmente il mio obiettivo non sono i record ma è comunque bello fare qualcosa di buono.



CHAMPIONS - Per me è un appuntamento fisso durante la settimana. Nella mia vita è sempre stato così. Il martedì e mercoledì si gioca in Champions League. Adoro il clima che si respira, dall'inno, alla vigilia della partita, all'allenamento col pallone ufficiale della Champions League. Naturalmente è una partita più speciale rispetto a quelle delle competizioni nazionali. Quindi sì, amo giocare la Champions League".