Fabio Paratici, ma non solo lui, si saranno mangiati le mani, quasi sicuramente, anche ieri sera. Già, perché Erling Braut Haaland ne ha fatti altri due, ancora, e ancora in soli 35'. La differenza sostanziale, rispetto alla tripletta all'esordio contro l'Augusta, è stata nel risultato: nessuna rete decisiva nella rimonta del Dortmund, ma una firma pregevole ad un successo già messo in archivio nel primo tempo. Anche il Colonia, così, si è inchinato ad Haaland. Lo stesso che, alla prima in Champions, aveva fatto tripletta. Ma anche lo stesso che, nemmeno un mese fa, passava al Borussia Dortmund per appena venti milioni di euro di una clausola che in tanti si chiederanno perché non sia stata pagata prima. Insomma, c'è da mangiarsi le mani, soprattutto perché il suo valore, oggi, è raddoppiato: 45 milioni, secondo Transfermarket.com