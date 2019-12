Chi acquista spesso sul web, sa di cosa stiamo parlando. Cerchi per delle ore un prodotto, lo trovi ed anche ad un prezzo dignitoso, ma ti prendi due minuti, per pensarci e spostare i soldi sulla carta prepagata. Fatti tutti i passaggi, torni per acquistare, ma... puff! Sparito. Qualcuno è passato prima di te, rubandoti tutta la gioia. Ecco, la vicenda che ha coinvolto il norvegese Earling Bruut Haaland, è un po' la stessa di chi va a caccia di offerte su Ebay o affini. Paratici ci ha pensato, e anche con largo anticipo. Ha studiato le mosse, ancora con largo anticipo. La Juventus era pronta ad affondare il colpo, invece ecco la notizia di giornata, il fulmine a ciel sereno. Il miglior giovane attaccante della fase a gironi della Champions League ha firmato per il Borussia Dortmund.



CLAUSOLA - Oltre al danno, poi, c'è stata anche la beffa. Già, perché se la Juventus si è vista scippare l'offertona senza aspettarselo, quel che fa storcere il naso sono le cifre. Il Dortmund infatti ha esercitato una clausola presente sul contratto del giocatore, che da gennaio avrebbe potuto lasciare il Salisburgo per 22 milioni di euro, più 8 di bonus di ingaggio al giocatore, come ha rivelato la Bild. 22 milioni, un vero e proprio steal, come direbbero gli americani al draft NBA. Già, perché l'esistenza della clausola era nota, ma a 10 milioni in più. Insomma, un retroscena che lascia l'amaro in bocca ai tifosi di mezza Europa, perché tante erano le squadre pronte a contendersi il talento di Haaland.



FATTORE 80 MILA - Così, Haaland si è presentato con leggero anticipo al club tedesco. Il giocatore si unirà alla squadra dal 3 gennaio, ma ha già lanciato un messaggio d'amore. Verso i fan, ma non solo: "​Sarà emozionante giocare di fronte a 80 mila persone" ha dichiarato il gigante classe '00, facendo intuire come il ​Westfalenstadion abbia giocato un ruolo significativo nella scelta finale. Così, con Agnelli che studia da tempo un nuovo progetto stadio, non sia mai che quest'ultima beffa di mercato rappresenti un significativo scossone per pensare a ridisegnare l'Allianz Stadium. Certo, Haaland ha rifiutato anche il fascino dell'Old Trafford pur di andare al Dortmund, ma sicuramente il fascino della Juventus sembra essere troppo per i 40 mila che contiene lo Stadium.