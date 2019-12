Il Borussia Dortmund ha annunciato a sorpresa l'acquisto di Haaland,obiettivo della Juve che Paratici ha seguito per diversi mesi. Il club tedesco ha pagato la clausola da 20 milioni di euro corrispondendo ricchi bonus a famiglia e Mino Raiola, agente del calciatore che aveva in mano anche l'offerta della Juventus. Haaland, che già in passato aveva detto no alla Juventus, ha scelto il Borussia dove aveva la possibilità di giocare con continuità mentre la Juve, addirittura, avrebbe potuto darlo in prestito dopo il suo acquisto. Una prospettiva che non intrigava particolarmente il norvegese che ha detto sì al Borussia.