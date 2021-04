Il Barcellona vuole fare spazio per Haaland. L’incontro dei giorni precedenti è servito a sondare la fattibilità dell’operazione, realizzabile solo attraverso un grande esborso economico. Per farlo sarà necessario vendere e così torna d’attualità Ousmane Dembélé, brillante in questa stagione e apprezzato sul mercato. Stando a quanto riporta AS, potrebbe essere proprio il francese l’indiziato numero uno a lasciare i blaugrana, che potrebbero trattarlo con la Juventus in ambito di possibili scambi di mercato.