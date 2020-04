Anche Erling Braut Haaland ha accettato la sfida di Cristiano Ronaldo, la ‘Living Room Cup’, che consiste nel battere il suo record di 142 addominali in 45 secondi. Non ce l’ha fatta neanche il gigante norvegese del Borussia Dortmund, rivelazione di questa stagione e accostato in sede di mercato alla Juventus. 124 le sue esecuzioni, postate in video su Instagram: “Hey Cristiano Ronaldo, sfida accettata! 124 addominali in 45 secondi per me! Non male, vero? E voi ragazzi, qual è il vostro risultato? Partecipate con noi alla Living Room Cup”.