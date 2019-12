L'attaccante del Salisburgo Haaland è uno dei profili più interessanti del calcio europeo che può essere acquistato a prezzo di saldo fino a fine gennaio. Il norvegese, infatti, ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro esercitabile, appunto fino alla fine del mercato invernale. La Juve ci sta pensando concretamente, consapevole che in estate il prezzo sarebbe ancora maggiore. Oltre ai bianconeri gli altri club in pole sono Lipsia e Manchester United i cui rispettivi allenatori hanno già parlato con l'attaccante autore di 28 gol in stagione.