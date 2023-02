Nel documentarioche racconta il percorso di recupero dall'infortunio di Federico, uscito venerdì 3 febbraio su Amazon Prime Video, ha una parte non indifferente, sia quando parla in prima persona che quando invece è la protagonista dei racconti del fidanzato. Stiamo parlando di, al fianco dell'esterno dellada ormai più di un anno, come si può scoprire nello stesso lungometraggio."Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio", ha raccontato il numero 7 bianconero. "Io volevo vederla, solo che mi sono rotto il crociato e ho dovuto convincerla a venire a trovarmi, pensava che io fingessi il dolore [...]. Ho capito che ci sarebbe potuto essere futuro quando lei si è messa a disposizione per capire la mia situazione, mi ha aiutato. Ha visto le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera, ha toccato con mano emozioni, fragilità, momenti difficili e questo ci ha unito tanto"."Lui è dentro lo sport ma non è parte dell'ambiente, è a sè stante da questo mondo, questo mi ha fatto innamorare" ha confidato invece Lucia, che ha poi raccontato di essere andata per la prima volta allo stadio proprio insieme a Chiesa, per poi tornarci più volte per sostenerlo ora che finalmente è tornato in campo a pieno ritmo. La fidanzata del campione della Juve è unasu Instagram, oltre che una, con una laurea già nel curriculum.