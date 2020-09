Tanta Juve nelle prime pagine dei giornali in edicola questa mattina. La Gazzetta dello Sport apre con Kulusevski. "Pirlo vitamina K", scrive in prima pagina La Rosea mentre su Il Corriere dello Sport tiene banco il testa a testa tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi e secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni a vincere è Cristiano, non solo per le 101 reti segnate con la maglia del Portogallo. Ronaldo presente anche su Tuttosport. Al suo fianco Gonzalo Higuain, pronto a lasciare la Juventus.



Nella gallery le prime pagine dei giornali in edicola