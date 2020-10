9







di IlGobbo

Juventino? Sì, ma venduto. Vincenzo De Luca è tutto tranne che tifoso del Napoli. Anzi, il presidente della Regione Campania è sempre stato un anti napoletano. Sempre, fino a poco tempo fa: quando si è schierato dalla parte di Aurelio De Laurentiis ne caos relativo alla mancata presenza della squadra di Gattuso per Juventus-Napoli che potrebbe portare a delle sanzioni per il club azzurro tra le quali lo 0-3 a tavolino. De Luca ha deciso di mettere il becco sulla questione attaccando la Juve e facendo brutta figura con tutti: dalla Figc alla critica. Agnelli, superiore, ha preferito non rispondere.



"CHI NON SALTA..." - "Ma De Luca quello..." si chiederanno in molti. Sì, proprio lui. Quello che fino a cinque anni fa, da sindaco di Salerno, era definito a "l'anti napoletano" e saltava sorridente al ritmo di "chi non salta è napoletano". Il web conserva tutto, e in questi giorni più di qualcuno sui social gli ha ricordato quell'episodio. Chiaro, tanto esagerato quell'atteggiamento quanto quasi patetico questo. Vendere la fede per i voti, schierarsi al fianco di De Laurentiis attaccando la Juve. Se era un tentativo di provocazione non è riuscito perché il presidente bianconero non è caduto nella trappola, se è stato fatto per cercare il consenso rischia di diventare un boomerang. C'è chi dice che nella vita si può cambiare tutto tranne squadra di calcio, forse non hanno fatto i conti con De Luca: un ex juventino al fianco del Napoli.