Nell'ultima Champions League, con la maglia della Lokomotiv Mosca, ha segnato alla Juventus sia all'andata che al ritorno. Tanto da essere finito sul taccuino di Paratici. Ma poi la Juve non lo ha mai trattato con insistenza. La prossima stagione però lo vedremo in Serie A, in una squadra che disputa la Champions League. Parliamo di Aleksej Miranchuk, trequartista russo classe 1995 appena acquistato dall'Atalanta per 14,5 milioni di euro. Un giocatore che si avvia all'apice della carriera: la scorsa stagione è stata la prima in doppia cifra di gol per lui.